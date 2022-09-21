Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Маша Фаут

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Двуречье (Ростовская область)
Возраст12 лет
Поделиться:
У Маши был острый лимфобластный лейкоз. Девочке нужно справиться с осложнениями после ТКМ.

Ход лечения

17.08.2023

Маша чувствует себя относительно нормально. Сейчас находится на контроле в Ростове, сдает анализы каждую неделю. В ближайшее время запланирована поездка на контрольную пункцию в Москву, в НМИЦ онкологии имени Блохина.

15.05.2023

Трансплантация состоялась, после нее Маша в ремиссии. Пока нет более подробной информации, ждем.

20.03.2023

Трансплантация состоялась 23 февраля. Маша восстанавливается, пока в основном спит, но когда бодрствует, как всегда, много рисует!

Весь ход лечения

Ваша помощь Маше

21.09.22
300 ₽
21.09.22
100 ₽
21.09.22
300 ₽
21.09.22
К****в Д.300 ₽
21.09.22
50 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari