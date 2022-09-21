|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Двуречье (Ростовская область)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
17.08.2023
Маша чувствует себя относительно нормально. Сейчас находится на контроле в Ростове, сдает анализы каждую неделю. В ближайшее время запланирована поездка на контрольную пункцию в Москву, в НМИЦ онкологии имени Блохина.
15.05.2023
Трансплантация состоялась, после нее Маша в ремиссии. Пока нет более подробной информации, ждем.
20.03.2023
Трансплантация состоялась 23 февраля. Маша восстанавливается, пока в основном спит, но когда бодрствует, как всегда, много рисует!
Ваша помощь Маше
|300 ₽
|100 ₽
|300 ₽
|К****в Д.
|300 ₽
|50 000 ₽