Предыдущие линии терапии оказались недостаточно эффективными: полная ремиссия так и не была достигнута. Поэтому врачи считают, что в случае Маше может помочь терапия препаратом «Блинцито». Сейчас необходимо два флакона лекарства стоимостью 322 756 рублей.