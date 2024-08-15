Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Помочь
Помочь детям

Маша Касьянова

Помочь
322 756 ₽314 156 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Город с. Ключи (Саратовская область)
Возраст17 лет
Год назад у Маши диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

15.08.2024

Предыдущие линии терапии оказались недостаточно эффективными: полная ремиссия так и не была достигнута. Поэтому врачи считают, что в случае Маше может помочь терапия препаратом «Блинцито». Сейчас необходимо два флакона лекарства стоимостью 322 756 рублей.

Ваша помощь Маше

15.08.24
Б*****в М.200 ₽
15.08.24
500 ₽
15.08.24
А*********а А.900 ₽
15.08.24
Т***н7 000 ₽
Все пожертвования
Поделиться:

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari