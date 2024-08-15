Помочь
322 756 ₽314 156 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Ключи (Саратовская область)
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
15.08.2024
Предыдущие линии терапии оказались недостаточно эффективными: полная ремиссия так и не была достигнута. Поэтому врачи считают, что в случае Маше может помочь терапия препаратом «Блинцито». Сейчас необходимо два флакона лекарства стоимостью 322 756 рублей.
Ваша помощь Маше
15.08.24
|Б*****в М.
|200 ₽
15.08.24
|500 ₽
15.08.24
|А*********а А.
|900 ₽
15.08.24
|Т***н
|7 000 ₽