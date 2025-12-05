Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Маша Кырманова

322 756 ₽321 656 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЕкатеринбург
Возраст6 лет
Маша борется с лейкозом. Сейчас ей необходим дорогостоящий препарат «Блинцито».

05.12.2025

Болезнь обнаружили летом. Сразу начали лечение, но один из основных препаратов химиотерапии вызвал у Маши сильную аллергическую реакцию: покраснели глаза, появились высыпания, тошнота. Чтобы продолжать лечение, девочке нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Маше требуется два флакона лекарства стоимостью 322 756 рублей.

08.12.25
А****м1 000 ₽
08.12.25
100 ₽
