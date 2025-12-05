Болезнь обнаружили летом. Сразу начали лечение, но один из основных препаратов химиотерапии вызвал у Маши сильную аллергическую реакцию: покраснели глаза, появились высыпания, тошнота. Чтобы продолжать лечение, девочке нужно заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Маше требуется два флакона лекарства стоимостью 322 756 рублей.