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Маша Решетникова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородУфа
Возраст2 года
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Маша с октября лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

07.06.2022

Состояние ребенка остается стабильным, самочувствие хорошее. Вчера должна была начаться поддерживающая терапия, но врачи решили немного подождать, пока организм девочки восстановится.

23.04.2022

Спасибо, средства собраны! Плановая терапия продолжается, Маша в ремиссии, по-прежнему будет получать «Ксалуприн».

20.04.2022

Острый лимфобластный лейкоз у девочки обнаружили в восемь месяцев. Маша стала получать лечение, но учитывая ее возраст и маленький вес, врачами было принято решение об индивидуальном подходе к терапии. Сейчас девочке нужен препарат «Ксалуприн» (это форма известного противоопухолевого препарата «Меркаптопурин», которая больше подходит для маленьких детей). Это лекарство не зарегистрировано в России. На ближайшее время девочке нужно 11 флаконов препарата стоимостью 559 000 рублей.

Ваша помощь Маше

26.04.22
1 500 ₽
26.04.22
700 ₽
26.04.22
Ш****в500 ₽
26.04.22
2 000 ₽
26.04.22
78 973 ₽
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