Острый лимфобластный лейкоз у девочки обнаружили в восемь месяцев. Маша стала получать лечение, но учитывая ее возраст и маленький вес, врачами было принято решение об индивидуальном подходе к терапии. Сейчас девочке нужен препарат «Ксалуприн» (это форма известного противоопухолевого препарата «Меркаптопурин», которая больше подходит для маленьких детей). Это лекарство не зарегистрировано в России. На ближайшее время девочке нужно 11 флаконов препарата стоимостью 559 000 рублей.