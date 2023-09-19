Маша лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева. Пересадка состоялась полтора месяца назад, донором стал брат. Сейчас девочке необходима терапия иммунопрепаратом «Дарзалекс»: это лекарство блокирует именно те аномальные иммунные процессы, которые мешают выработке красных клеток крови. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.