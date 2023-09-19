Ход лечения
26.10.2023
После трех введений «Дарзалекса» уровень гемоглобина все равно снижается, а уровень антител повышается. Принято решение провести очередное введение «Дарзалекса» после процедуры плазмафереза, а затем оценить ответ.
19.09.2023
Маше нужно продолжать терапию иммунопрепаратом «Дарзалекс». Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей. Мы снова открываем сбор!
19.09.2023
Маша лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева. Пересадка состоялась полтора месяца назад, донором стал брат. Сейчас девочке необходима терапия иммунопрепаратом «Дарзалекс»: это лекарство блокирует именно те аномальные иммунные процессы, которые мешают выработке красных клеток крови. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.
Ваша помощь Маше
|3 000 ₽
|Т*****в Е.
|300 ₽
|С******в И.
|723 ₽
|А****й
|1 200 ₽
|П****в А.
|12 000 ₽