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Маша Савинова

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородНовосибирск
Возраст10 лет
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У Маши апластическая анемия. После трансплантации костного мозга у девочки сохраняется глубокий дефицит красных клеток крови.

Ход лечения

26.10.2023

После трех введений «Дарзалекса» уровень гемоглобина все равно снижается, а уровень антител повышается. Принято решение провести очередное введение «Дарзалекса» после процедуры плазмафереза, а затем оценить ответ.

19.09.2023

Маше нужно продолжать терапию иммунопрепаратом «Дарзалекс». Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей. Мы снова открываем сбор!

19.09.2023

Маша лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева. Пересадка состоялась полтора месяца назад, донором стал брат. Сейчас девочке необходима терапия иммунопрепаратом «Дарзалекс»: это лекарство блокирует именно те аномальные иммунные процессы, которые мешают выработке красных клеток крови. Два флакона лекарства стоят 127 380 рублей.

Ваша помощь Маше

10.10.23
3 000 ₽
10.10.23
Т*****в Е.300 ₽
10.10.23
С******в И.723 ₽
10.10.23
А****й1 200 ₽
10.10.23
П****в А.12 000 ₽
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