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Маша Сизинцева

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127 855 ₽127 855 ₽ осталось собрать
ДиагнозХондросаркома
Городс. Нижнекаменка (Алтайский край)
Возраст18 лет
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У Маши долгая и сложная история болезни: опухоль, осложненная тяжелым инфекционным процессом.

Ход лечения

15.04.2024

Маша лечится в Центре имени Дмитрия Рогачева почти два года, а первое удаление опухоли было проведено еще в 2018 году. У девочки редкая опухоль основания черепа, позади многочисленные операции и несколько линий терапии. К тому же ситуация в какой-то момент резко осложнилась из-за синегнойной инфекции. Но удалось достичь стабилизации по основному заболеванию, и по инфекционному процессу, и терапию обязательно надо продолжать. Для продолжения иммунотерапии опухоли сейчас необходимо очередное введение препарата «Китруда», флакон лекарства стоит 127 855 рублей.

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