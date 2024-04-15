Маша лечится в Центре имени Дмитрия Рогачева почти два года, а первое удаление опухоли было проведено еще в 2018 году. У девочки редкая опухоль основания черепа, позади многочисленные операции и несколько линий терапии. К тому же ситуация в какой-то момент резко осложнилась из-за синегнойной инфекции. Но удалось достичь стабилизации по основному заболеванию, и по инфекционному процессу, и терапию обязательно надо продолжать. Для продолжения иммунотерапии опухоли сейчас необходимо очередное введение препарата «Китруда», флакон лекарства стоит 127 855 рублей.