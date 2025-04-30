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238 664 ₽234 414 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Рабдоидная опухоль
|Город
|Оренбург
|Возраст
|2 года
Ход лечения
01.05.2025
Маша болеет с прошлой осени. За это время девочка перенесла девять курсов химиотерапии, и результаты от лечения уже есть — болезнь не прогрессирует. Чтобы улучшить эффект, врачи приняли решение провести Маше терапию иммунопрепаратом «Пемброриа». Два флакона лекарства стоят 238 664 рубля. Пожалуйста, помогите Маше!
Ваша помощь Маше
30.04.25
|250 ₽
30.04.25
|2 000 ₽
30.04.25
|2 000 ₽