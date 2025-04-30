Маша болеет с прошлой осени. За это время девочка перенесла девять курсов химиотерапии, и результаты от лечения уже есть — болезнь не прогрессирует. Чтобы улучшить эффект, врачи приняли решение провести Маше терапию иммунопрепаратом «Пемброриа». Два флакона лекарства стоят 238 664 рубля. Пожалуйста, помогите Маше!