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Машхурабону Одилжонова

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородХива (Узбекистан)
Возраст10 лет
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У Машхурабону опухоль головного мозга. Нужна микрохирургическая операция по ее удалению.

Ход лечения

30.12.2021

Операция благополучно проведена, девочка выписана. Поставлен диагноз: краниофарингиома. Это доброкачественная опухоль, но еще нужны консультации онколога и радиолога по поводу возможного дальнейшего лечения.

22.12.2021

После обследования у Машхурабону обнаружили объемное образование 3 желудочка, которое нужно удалить. На лечение родители привезли дочь в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что такую сложную операцию в их родном городе врачи провести не могут. Лечение в России девочке нужно оплатить. Операция стоит 450 000 рублей.

Ваша помощь Машхурабону

24.12.21
700 ₽
24.12.21
905 ₽
24.12.21
700 ₽
24.12.21
В******а о.250 ₽
24.12.21
Г*******в Д.245 713 ₽
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