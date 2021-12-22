После обследования у Машхурабону обнаружили объемное образование 3 желудочка, которое нужно удалить. На лечение родители привезли дочь в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, потому что такую сложную операцию в их родном городе врачи провести не могут. Лечение в России девочке нужно оплатить. Операция стоит 450 000 рублей.