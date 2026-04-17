Матвей Малкин

806 889 ₽806 889 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСолнечногорск
Возраст7 лет
Матвей заболел прошлой весной, летом оказался в Московским областном онкодиспансере.

Ход лечения

17.04.2026

Лечение начали сразу, к зиме удалось добиться ремиссии. Однако на одном из этапов терапии у Матвея развилась тяжелая аллергическая реакция на ключевой препарат протокола. Продолжать стандартное лечение стало невозможно. Врачи рекомендовали перейти на иммунотерапию препаратом «Блинцито», который, к тому же, снизит риск рецидива. Очередной курс стоит 806 889 рублей.

