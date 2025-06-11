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484 134 ₽384 134 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Казачья Локня (Курская область)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
11.06.2025
Лечение работает: уже удалось добиться ремиссии заболевания, и сейчас Матвей проходит этап ее закрепления (консолидацию). Но от одного из препаратов обычной «химии» у мальчика возникли проблемы с кишечником. Врачи назначили ему терапию иммунопрепаратом «Блинцито» — всего три курса. Один Матвей уже прошел, необходимо начинать второй, а для него нужно три упаковки лекарства стоимостью 484 134 рубля.
Ваша помощь Матвею
19.06.25
|100 000 ₽