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Матвей Полуянко

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484 134 ₽384 134 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Казачья Локня (Курская область)
Возраст9 лет
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Матвей заболел полгода назад. Он проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

11.06.2025

Лечение работает: уже удалось добиться ремиссии заболевания, и сейчас Матвей проходит этап ее закрепления (консолидацию). Но от одного из препаратов обычной «химии» у мальчика возникли проблемы с кишечником. Врачи назначили ему терапию иммунопрепаратом «Блинцито» — всего три курса. Один Матвей уже прошел, необходимо начинать второй, а для него нужно три упаковки лекарства стоимостью 484 134 рубля.

Ваша помощь Матвею

19.06.25
100 000 ₽
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