Лечение работает: уже удалось добиться ремиссии заболевания, и сейчас Матвей проходит этап ее закрепления (консолидацию). Но от одного из препаратов обычной «химии» у мальчика возникли проблемы с кишечником. Врачи назначили ему терапию иммунопрепаратом «Блинцито» — всего три курса. Один Матвей уже прошел, необходимо начинать второй, а для него нужно три упаковки лекарства стоимостью 484 134 рубля.