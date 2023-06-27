Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Матвей Шабалин

Сбор завершен
ДиагнозИммунодефицит
ГородКалининград
Возраст8 лет
Поделиться:
Матвею необходима трансплантация костного мозга в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

25.08.2023

Матвей выписан.

25.07.2023

Функция трансплантата пока остается сниженной, но инфекционных проблем нет.

27.06.2023

Приживление произошло, дозировку иммуносупрессивной терапии снижают. Трансплантат пока функционирует слабее нужного. Химеризм донорский.

Весь ход лечения

Ваша помощь Матвею

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari