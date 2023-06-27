Сбор завершен
|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|Калининград
|Возраст
|8 лет
Матвею необходима трансплантация костного мозга в Российской детской клинической больнице.
Ход лечения
Функция трансплантата пока остается сниженной, но инфекционных проблем нет.
Приживление произошло, дозировку иммуносупрессивной терапии снижают. Трансплантат пока функционирует слабее нужного. Химеризм донорский.
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