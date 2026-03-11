Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Матвей Сысуев

213 592 ₽202 292 ₽ осталось собрать
ДиагнозИдиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
ГородНижнекамск
Возраст8 лет
Мальчик болеет больше пяти лет. Сейчас он лечится в Центре имени Дмитрия Рогачева.

11.03.2026

У Матвея редкое заболевание, при котором существенно снижается уровень тромбоцитов в крови, что приводит к повышенной кровоточивости. Врачи назначили мальчику терапию препаратом «Дарзалекс», который эффективен в таких ситуациях. Сейчас нужно три упаковки лекарства стоимостью 213 592 рубля.

