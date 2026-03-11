Помочь
213 592 ₽202 292 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
|Город
|Нижнекамск
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
11.03.2026
У Матвея редкое заболевание, при котором существенно снижается уровень тромбоцитов в крови, что приводит к повышенной кровоточивости. Врачи назначили мальчику терапию препаратом «Дарзалекс», который эффективен в таких ситуациях. Сейчас нужно три упаковки лекарства стоимостью 213 592 рубля.
