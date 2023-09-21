Матвей лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева от острого лимфобластного лейкоза.
Ход лечения
31.10.2023
Трансплантат функционирует удовлетворительно, признаков РТПХ нет. В целом результаты анализов нормальные, дела идут неплохо, разве что иммунитет после трансплантации восстанавливается медленнее нормы. «Энтивио» получал.
21.09.2023
Два месяца назад мальчику провели трансплантацию костного мозга. В рамках профилактики кишечной формы РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») Матвею нужно обеспечить плановое введение иммуносупрессивного препарата «Энтивио» стоимостью 104000 рублей.