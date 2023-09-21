Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Матвей Жужжин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст6 лет
Поделиться:
Матвей лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева от острого лимфобластного лейкоза.

Ход лечения

31.10.2023

Трансплантат функционирует удовлетворительно, признаков РТПХ нет. В целом результаты анализов нормальные, дела идут неплохо, разве что иммунитет после трансплантации восстанавливается медленнее нормы. «Энтивио» получал.

21.09.2023

Два месяца назад мальчику провели трансплантацию костного мозга. В рамках профилактики кишечной формы РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина») Матвею нужно обеспечить плановое введение иммуносупрессивного препарата «Энтивио» стоимостью 104 000 рублей.

Ваша помощь Матвею

21.09.23
1 000 ₽
21.09.23
250 ₽
21.09.23
33 ₽
21.09.23
700 ₽
21.09.23
103 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari