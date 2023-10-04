|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Ивановское (Орловская область)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
31.10.2023
Сейчас девочке необходимо еще введение препарата «Энтивио» для лечения реакции «трансплантат против хозяина». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.
16.10.2023
Состояние стабильное, по лейкозу ремиссия. Из осложнений есть РТПХ, цитомегаловирус в анализах и грибковая инфекция селезенки. Продолжается терапия.
04.10.2023
Трансплантация проведена чуть меньше месяца назад. Приживление произошло, есть небольшая РТПХ, но в целом Милана чувствует себя неплохо, активна. Предстоит очередное введение «Энтивио».
Ваша помощь Милане
|К********й
|104 000 ₽