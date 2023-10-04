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Милана Коренева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Ивановское (Орловская область)
Возраст7 лет
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Три месяца назад у Миланы состоялась трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

31.10.2023

Сейчас девочке необходимо еще введение препарата «Энтивио» для лечения реакции «трансплантат против хозяина». Стоимость одного флакона лекарства 104 000 рублей.

16.10.2023

Состояние стабильное, по лейкозу ремиссия. Из осложнений есть РТПХ, цитомегаловирус в анализах и грибковая инфекция селезенки. Продолжается терапия.

04.10.2023

Трансплантация проведена чуть меньше месяца назад. Приживление произошло, есть небольшая РТПХ, но в целом Милана чувствует себя неплохо, активна. Предстоит очередное введение «Энтивио».

Весь ход лечения

Ваша помощь Милане

31.10.23
К********й104 000 ₽
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