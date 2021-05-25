Ход лечения
31.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Миланы. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!
Милане проведено лечение. Она уже выписана в удовлетворительном состоянии. Проверка через шесть месяцев.
25.05.2021
Милана болеет с самого рождения, а наблюдается в НМИЦ нейрохирургии с 5 лет. Невриномы слуховых нервов, множественные опухоли головного и спинного мозга — и в 2016 и в 2017 годах она уже прошла курсы стереотаксической радиотерапии на аппарате «Гамма-нож». При диагнозе Миланы невозможно исключить появление новых опухолей, но можно их вовремя лечить.
В этом году после очередного контрольного обследования был обнаружен ранее не облученный опухолевый очаг, который понемногу растет. Поэтому врачи приняли решение об очередном лечении на аппарате «Гамма-нож». Это лечение не входит в квоту, поэтому мы просим вас поддержать Милану. Стоимость лечения 185 000 рублей.
Ваша помощь Милане
|З****в А.
|2 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|15 ₽
|200 ₽
|200 ₽
|Legal Run 2021
|175 523 ₽