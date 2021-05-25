Милана болеет с самого рождения, а наблюдается в НМИЦ нейрохирургии с 5 лет. Невриномы слуховых нервов, множественные опухоли головного и спинного мозга — и в 2016 и в 2017 годах она уже прошла курсы стереотаксической радиотерапии на аппарате «Гамма-нож». При диагнозе Миланы невозможно исключить появление новых опухолей, но можно их вовремя лечить.

В этом году после очередного контрольного обследования был обнаружен ранее не облученный опухолевый очаг, который понемногу растет. Поэтому врачи приняли решение об очередном лечении на аппарате «Гамма-нож». Это лечение не входит в квоту, поэтому мы просим вас поддержать Милану. Стоимость лечения 185 000 рублей.