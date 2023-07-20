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Милана Расулова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Бут-Казмаляр (Республика Дагестан)
Возраст9 лет
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Милана с января лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

04.10.2023

У Миланы пока нет стабильной выработки лейкоцитов: каждые несколько дней нужна стимулирующая терапия. Впрочем, аналогичная проблема с тромбоцитами разрешилась, так что есть надежда, что и здесь все пройдет нормально. В остальном все неплохо: Милана нормально себя чувствует, занимается с учителями, РТПХ нет. Но пока еще надо наблюдаться, хотя бы пару недель.

16.08.2023

Милана в неплохом состоянии, врачи даже разрешили перевести ее на амбулаторную квартиру. Трансплантат функционирует, инфекционных проблем нет.

20.07.2023

Трансплантат пока не функционирует, но самочувствие нормальное, инфекционных проблем нет.

Весь ход лечения

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