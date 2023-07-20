|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Бут-Казмаляр (Республика Дагестан)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
04.10.2023
У Миланы пока нет стабильной выработки лейкоцитов: каждые несколько дней нужна стимулирующая терапия. Впрочем, аналогичная проблема с тромбоцитами разрешилась, так что есть надежда, что и здесь все пройдет нормально. В остальном все неплохо: Милана нормально себя чувствует, занимается с учителями, РТПХ нет. Но пока еще надо наблюдаться, хотя бы пару недель.
16.08.2023
Милана в неплохом состоянии, врачи даже разрешили перевести ее на амбулаторную квартиру. Трансплантат функционирует, инфекционных проблем нет.
20.07.2023
Трансплантат пока не функционирует, но самочувствие нормальное, инфекционных проблем нет.