У Миланы пока нет стабильной выработки лейкоцитов: каждые несколько дней нужна стимулирующая терапия. Впрочем, аналогичная проблема с тромбоцитами разрешилась, так что есть надежда, что и здесь все пройдет нормально. В остальном все неплохо: Милана нормально себя чувствует, занимается с учителями, РТПХ нет. Но пока еще надо наблюдаться, хотя бы пару недель.