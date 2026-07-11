Девочка уже однажды победила лейкоз, но в мае 2026-го болезнь вернулась снова. Начали лечение. Милана прошла основной этап терапии и вышла в ремиссию. Чтобы закрепить результат, девочке сейчас нужен один из ключевых препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей — «Онкаспар». Необходимое количество лекарства стоит 950 000 рублей. Поддержите Милану!