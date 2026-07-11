|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ртищево, Саратовская область
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
13.07.2026
Благодаря сюжету на НТВ на лечение Миланы за один день удалось собрать 4 375 647 рублей. Это превышает необходимую сумму, а значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо большое!
12.07.2026
Сегодня про Милану вышел сюжет на канале НТВ.
11.07.2026
Девочка уже однажды победила лейкоз, но в мае 2026-го болезнь вернулась снова. Начали лечение. Милана прошла основной этап терапии и вышла в ремиссию. Чтобы закрепить результат, девочке сейчас нужен один из ключевых препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей — «Онкаспар». Необходимое количество лекарства стоит 950 000 рублей. Поддержите Милану!
Ваша помощь Милане
|SMS-пожертвования на номер 6162
|2 004 371 ₽
|1 000 ₽