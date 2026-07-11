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Милана Семушкина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородРтищево, Саратовская область
Возраст12 лет
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Милана поступила в Московский онкологический диспансер в Балашихе с рецидивом лейкоза.

Ход лечения

13.07.2026

Благодаря сюжету на НТВ на лечение Миланы за один день удалось собрать 4 375 647 рублей. Это превышает необходимую сумму, а значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо большое!

12.07.2026

Сегодня про Милану вышел сюжет на канале НТВ.

11.07.2026

Девочка уже однажды победила лейкоз, но в мае 2026-го болезнь вернулась снова. Начали лечение. Милана прошла основной этап терапии и вышла в ремиссию. Чтобы закрепить результат, девочке сейчас нужен один из ключевых препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей — «Онкаспар». Необходимое количество лекарства стоит 950 000 рублей. Поддержите Милану!

Ваша помощь Милане

14.07.26
SMS-пожертвования на номер 61622 004 371 ₽
14.07.26
1 000 ₽
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