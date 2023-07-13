Ход лечения
25.08.2023
Все отлично, курс «Блинцито» позади. В полной ремиссии по лейкозу девочка выписана.
13.07.2023
В начале марта Миру перевели на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Девочка довольно быстро вышла в ремиссию и перешла на этап консолидации. И вот тут начались проблемы. Вводят «Аспарагиназу» — аллергия, вводят «Онкаспар» — то же самое. Глаза краснеют и опухают, начинается рвота. Единственный вариант — перейти на иммунопрепарат «Блинцито». Восемь флаконов стоят 1 291 024 рубля.
Если денег будет собрано больше, чем нужно Мире, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.
Ваша помощь Мире
|Р*****а
|1 200 ₽
|Н******а Е.
|800 ₽
|А*********й Д.
|3 000 ₽
|Д******а А.
|500 ₽
|Л*****в Ф.
|5 000 ₽