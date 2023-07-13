В начале марта Миру перевели на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Девочка довольно быстро вышла в ремиссию и перешла на этап консолидации. И вот тут начались проблемы. Вводят «Аспарагиназу» — аллергия, вводят «Онкаспар» — то же самое. Глаза краснеют и опухают, начинается рвота. Единственный вариант — перейти на иммунопрепарат «Блинцито». Восемь флаконов стоят 1 291 024 рубля.

Если денег будет собрано больше, чем нужно Мире, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.