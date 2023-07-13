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Мира Артемова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКурск
Возраст3 года
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У Миры острый лимфобластный лейкоз. И аллергия на основные лекарства терапии. Требуется срочная замена.

Ход лечения

25.08.2023

Все отлично, курс «Блинцито» позади. В полной ремиссии по лейкозу девочка выписана.

13.07.2023

В начале марта Миру перевели на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Девочка довольно быстро вышла в ремиссию и перешла на этап консолидации. И вот тут начались проблемы. Вводят «Аспарагиназу» — аллергия, вводят «Онкаспар» — то же самое. Глаза краснеют и опухают, начинается рвота. Единственный вариант — перейти на иммунопрепарат «Блинцито». Восемь флаконов стоят 1 291 024 рубля.

Если денег будет собрано больше, чем нужно Мире, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.

Ваша помощь Мире

13.07.23
Р*****а1 200 ₽
13.07.23
Н******а Е.800 ₽
13.07.23
А*********й Д.3 000 ₽
13.07.23
Д******а А.500 ₽
13.07.23
Л*****в Ф.5 000 ₽
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