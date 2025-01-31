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968 268 ₽966 958 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Рязань
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
31.01.2025
До этого мальчик почти три года был в ремиссии и даже успел пойти в этом году в школу. Правда, отучиться получилось только две недели. Теперь Мирону не обойтись без трансплантации костного мозга, но перед этим нужно обязательно снова выйти в ремиссию. С этим должна помочь иммунотерапия препаратом «Блинцито». Стоимость шести упаковок лекарства — 968 268 рублей.
Ваша помощь Мирону
31.01.25
|А******н
|10 ₽
31.01.25
|300 ₽
31.01.25
|1 000 ₽