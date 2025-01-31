До этого мальчик почти три года был в ремиссии и даже успел пойти в этом году в школу. Правда, отучиться получилось только две недели. Теперь Мирону не обойтись без трансплантации костного мозга, но перед этим нужно обязательно снова выйти в ремиссию. С этим должна помочь иммунотерапия препаратом «Блинцито». Стоимость шести упаковок лекарства — 968 268 рублей.