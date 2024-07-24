После первого этапа лечения Мирон в ремиссии, осталось ее закрепить. Но недавно анализы показали, что в случае мальчика неэффективен противоопухолевый препарат «Онкаспар», который является одним из ключевых компонентов химиотерапии. Врачи считают, что Мирону нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость трех флаконов лекарства составляет 484 134 рублей.