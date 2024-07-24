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Мирон Скороваров

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484 134 ₽480 964 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст3 года
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В феврале у Мирона диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

24.07.2024

После первого этапа лечения Мирон в ремиссии, осталось ее закрепить. Но недавно анализы показали, что в случае мальчика неэффективен противоопухолевый препарат «Онкаспар», который является одним из ключевых компонентов химиотерапии. Врачи считают, что Мирону нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость трех флаконов лекарства составляет 484 134 рублей.

Ваша помощь Мирону

24.07.24
П********а Н.3 000 ₽
24.07.24
70 ₽
24.07.24
100 ₽
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