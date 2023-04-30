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Мирослав Пономаренко

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородЕнакиево
Возраст7 лет
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В апреле 2023 года у Мирослава состоялась трансплантация костного мозга.

Ход лечения

23.06.2023

Мирослав выписан на поддержку.

24.05.2023

Есть тенденция к улучшению работы трансплантата. Инфекционных проблем нет.

30.04.2023

У мальчика пока плохо работает иммунитет, это видно по результатам анализов. Есть угроза серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость нужного количества лекарства 1 027 180 рублей. 

Ваша помощь Мирославу

24.05.23
1 000 ₽
24.05.23
И****в1 000 ₽
24.05.23
500 ₽
24.05.23
Б*******я26 000 ₽
24.05.23
Б*******я31 960 ₽
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