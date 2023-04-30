Ход лечения
23.06.2023
Мирослав выписан на поддержку.
24.05.2023
Есть тенденция к улучшению работы трансплантата. Инфекционных проблем нет.
30.04.2023
У мальчика пока плохо работает иммунитет, это видно по результатам анализов. Есть угроза серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость нужного количества лекарства 1 027 180 рублей.
Ваша помощь Мирославу
24.05.23
|1 000 ₽
24.05.23
|И****в
|1 000 ₽
24.05.23
|500 ₽
24.05.23
|Б*******я
|26 000 ₽
24.05.23
|Б*******я
|31 960 ₽