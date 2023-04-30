У мальчика пока плохо работает иммунитет, это видно по результатам анализов. Есть угроза серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость нужного количества лекарства 1 027 180 рублей.