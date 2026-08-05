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Мирослава Медведева

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639 171 ₽638 651 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст9 лет
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У Мирославы сложный случай острого лимфобластного лейкоза. Она проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

05.08.2026

Мирослава заболела в 2023 году, тогда девочке поставили диагноз — лимфобластная лимфома. Лечение помогло, но вскоре случился рецидив. Опухолевые клетки поразили костный мозг, так лимфома перетекла в острый лимфобластный лейкоз. Врачи пробовали разные лекарственные схемы, в конце 2025 года девочке провели CAR-T-клеточную терапию, а в январе — трансплантацию костного мозга. Но болезнь все равно не отступает: в июне у Мирославы снова случился рецидив. Сейчас ей нужен современный противоопухолевый препарат «Полайви». Одна упаковка лекарства стоит 639 171 рубль. Мы просим вас о помощи!

Ваша помощь Мирославе

05.08.26
20 ₽
05.08.26
500 ₽
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