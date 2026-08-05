Мирослава заболела в 2023 году, тогда девочке поставили диагноз — лимфобластная лимфома. Лечение помогло, но вскоре случился рецидив. Опухолевые клетки поразили костный мозг, так лимфома перетекла в острый лимфобластный лейкоз. Врачи пробовали разные лекарственные схемы, в конце 2025 года девочке провели CAR-T-клеточную терапию, а в январе — трансплантацию костного мозга. Но болезнь все равно не отступает: в июне у Мирославы снова случился рецидив. Сейчас ей нужен современный противоопухолевый препарат «Полайви». Одна упаковка лекарства стоит 639 171 рубль. Мы просим вас о помощи!