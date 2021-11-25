В больнице по месту жительства умер маленький Миша Ананьев.

Синдром Вискотта-Олдрича — очень тяжелый диагноз. Фактически с самого рождения у Миши была крайне сложная медицинская ситуация, и шансом на спасение была только трансплантация костного мозга. Но и она прошла неудачно: с отторжением, с осложнениями. И в какой-то момент стало ясно, что организм малыша устал бороться. Миша с мамой поехали домой. Хороший уход и симптоматическая терапия подарили ему еще полгода… Но только полгода.

Всю жизнь Миша тяжело болел и почти всю жизнь провел по больницам. Но, когда ему становилось полегче, он улыбался и играл. Таким мы и запомним его: улыбающимся и играющим.

Светлая память. Сил близким.