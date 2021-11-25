|Диагноз
|Синдром Вискотта-Олдрича
|Город
|Перемышль (Калужская обл)
|Дата смерти
|11.07.2022
13.07.2022
В больнице по месту жительства умер маленький Миша Ананьев.
Синдром Вискотта-Олдрича — очень тяжелый диагноз. Фактически с самого рождения у Миши была крайне сложная медицинская ситуация, и шансом на спасение была только трансплантация костного мозга. Но и она прошла неудачно: с отторжением, с осложнениями. И в какой-то момент стало ясно, что организм малыша устал бороться. Миша с мамой поехали домой. Хороший уход и симптоматическая терапия подарили ему еще полгода… Но только полгода.
Всю жизнь Миша тяжело болел и почти всю жизнь провел по больницам. Но, когда ему становилось полегче, он улыбался и играл. Таким мы и запомним его: улыбающимся и играющим.
Светлая память. Сил близким.
25.01.2022
К сожалению, Миша выписан на паллиативную поддержку. Состояние слишком тяжелое для того, чтобы можно было попытаться провести повторную трансплантацию, а без нее обойтись нельзя.
11.01.2022
Все еще продолжается терапия для борьбы с осложнениями.
10.12.2021
Сейчас Мише уже не нужен «Вифенд», часть лекарства передана другим нуждающимся детям. Зато Миша должен получать «Элизарию» для минимизации повреждения сосудов. Для повторной трансплантации требуются также реагенты для выделения стволовых клеток.
30.11.2021
Миша в стабильном состоянии, получает «Вифенд» и некоторые другие лекарства, самочувствие неплохое.
25.11.2021
Синдром Вискотта-Олдрича у Миши с рождения, но точный диагноз ему поставили только в четыре месяца. Помочь справиться с этим заболеванием способна только трансплантация костного мозга. В феврале Мише провели пересадку, донором стала мама. Но, к сожалению, произошло отторжение, и теперь нужно готовиться к повторной трансплантации. Сейчас состояние малыша стабильное, но нужно справиться с возникшей грибковой инфекцией. Для этого нужна терапия препаратом «Вифенд». Кроме Миши, в этом лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Стоимость лекарства 220 850 рублей.
Ваша помощь Мише
|50 ₽
|5 000 ₽
|5 000 ₽
|500 ₽
|156 700 ₽