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Миша Бегма

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородЧелябинск
Возраст9 лет
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В октябре 2022 года у Миши состоялась повторная трансплантация костного мозга.

Ход лечения

09.06.2023

Миша выписан в стабильном состоянии.

15.05.2023

Более 200 дней после повторной трансплантации. Функция трансплантата ближе к удовлетворительной. Признаков реактивации РТПХ и видимых очагов инфекции нет.

04.04.2023

Миша неплохо себя чувствует, хорошие результаты анализов на химеризм. Уровень гемоглобина подрос.

Весь ход лечения

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