Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|Челябинск
|Возраст
|9 лет
В октябре 2022 года у Миши состоялась повторная трансплантация костного мозга.
Ход лечения
Миша выписан в стабильном состоянии.
Более 200 дней после повторной трансплантации. Функция трансплантата ближе к удовлетворительной. Признаков реактивации РТПХ и видимых очагов инфекции нет.
Миша неплохо себя чувствует, хорошие результаты анализов на химеризм. Уровень гемоглобина подрос.
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