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Миша Ходырев

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155 587 ₽155 387 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Нагорный (Владимирская область)
Возраст6 лет
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У Миши острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

23.08.2024

Болезнь у Миши обнаружили семь месяцев назад. Врачи планируют провести трансплантацию костного мозга, но для этого нужна ремиссия. Стандартное лечение не дало нужного результата, поэтому сейчас мальчику необходима терапия противоопухолевым препаратом «Атрианс». Его стоимость 155 587 рублей.

Ход лечения

23.08.2024

Ваша помощь Мише

23.08.24
200 ₽
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