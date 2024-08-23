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155 587 ₽155 387 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Нагорный (Владимирская область)
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
23.08.2024
Болезнь у Миши обнаружили семь месяцев назад. Врачи планируют провести трансплантацию костного мозга, но для этого нужна ремиссия. Стандартное лечение не дало нужного результата, поэтому сейчас мальчику необходима терапия противоопухолевым препаратом «Атрианс». Его стоимость 155 587 рублей.
Ход лечения
23.08.2024
Ваша помощь Мише
23.08.24
|200 ₽