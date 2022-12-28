Ход лечения
25.02.2023
Миша выписан, все стабильно. Будет наблюдаться в Екатеринбурге, в мае приедет на проверку в РДКБ.
20.01.2023
Миша получил «Иммуноглобулин Сигардис». Его состояние улучшилось, он уже переведен из стационара на квартиру фонда. Костный мозг работает нормально.
28.12.2022
Пересадка костного мозга является единственным эффективным методом лечения при подобном диагнозе. Но после нее у Миши пока плохо работает иммунитет: есть риск серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость лекарства 491 260 рублей.
Ваша помощь Мише
|С***в
|10 000 ₽
|1 500 ₽
|К.
|500 ₽
|500 ₽
|М*******о к.
|105 145 ₽