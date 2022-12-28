Пересадка костного мозга является единственным эффективным методом лечения при подобном диагнозе. Но после нее у Миши пока плохо работает иммунитет: есть риск серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость лекарства 491 260 рублей.