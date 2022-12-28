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Миша Ларионов

Сбор завершен
ДиагнозАдренолейкодистрофия
ГородЕкатеринбург
Возраст7 лет
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У Миши редкое генетическое заболевание — адренолейкодистрофия. Недавно мальчик перенес ТКМ.

Ход лечения

25.02.2023

Миша выписан, все стабильно. Будет наблюдаться в Екатеринбурге, в мае приедет на проверку в РДКБ.

20.01.2023

Миша получил «Иммуноглобулин Сигардис». Его состояние улучшилось, он уже переведен из стационара на квартиру фонда. Костный мозг работает нормально.

28.12.2022

Пересадка костного мозга является единственным эффективным методом лечения при подобном диагнозе. Но после нее у Миши пока плохо работает иммунитет: есть риск серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость лекарства 491 260 рублей. 

Ваша помощь Мише

30.12.22
С***в10 000 ₽
30.12.22
1 500 ₽
30.12.22
К.500 ₽
30.12.22
500 ₽
30.12.22
М*******о к.105 145 ₽
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