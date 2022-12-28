Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|с. Нововеличковская (Краснодарский край)
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
11.05.2023
Через два дня Миша выписывается!
12.04.2023
Состояние неплохое, но пока еще есть волнообразное течение РТПХ. Стимуляция выработки клеток уже не нужна.
7.02.2023
Реактивации РТПХ, терапия продолжается. Получает также лекарство для стимуляции выработки лейкоцитов.
Ваша помощь Мише
28.12.22
|1 000 ₽
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