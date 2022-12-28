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Миша Мальгин

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городс. Нововеличковская (Краснодарский край)
Возраст7 лет
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Мише необходимо избавиться от кожной формы реакции «трансплантат против хозяина».

Ход лечения

11.05.2023

Через два дня Миша выписывается!

12.04.2023

Состояние неплохое, но пока еще есть волнообразное течение РТПХ. Стимуляция выработки клеток уже не нужна.

7.02.2023

Реактивации РТПХ, терапия продолжается. Получает также лекарство для стимуляции выработки лейкоцитов.

Весь ход лечения

Ваша помощь Мише

28.12.22
1 000 ₽
28.12.22
Г****в1 000 ₽
28.12.22
П*******а250 ₽
28.12.22
1 000 ₽
28.12.22
127 000 ₽
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