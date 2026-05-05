Сбор завершен
|Диагноз
|Лимфома Беркитта
|Город
|рабочий поселок Шилово, Рязанская область
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
05.05.2026
Четыре курса стандартной химиотерапии не дали результата: болезнь прогрессирует. Врачи приняли решение подключить противоопухолевый препарат «Газива», эффективный в подобных случаях. Нужное количество лекарства стоит 173 584 рубля.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!
Ваша помощь Мише
29.06.26
|Участники забега Legal Run 2026
|173 584 ₽