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Миша Мещеряков

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Беркитта
Городрабочий поселок Шилово, Рязанская область
Возраст16 лет
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В начале года у Миши обнаружили лимфому. Сейчас мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

05.05.2026

Четыре курса стандартной химиотерапии не дали результата: болезнь прогрессирует. Врачи приняли решение подключить противоопухолевый препарат «Газива», эффективный в подобных случаях. Нужное количество лекарства стоит 173 584 рубля.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!

Ваша помощь Мише

29.06.26
Участники забега Legal Run 2026173 584 ₽
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