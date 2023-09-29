Лейкоз у Миши обнаружили месяц назад. Врачи планируют провести трансплантацию костного мозга, но для этого нужна ремиссия. Стандартное лечение не дало нужного результата, поэтому сейчас мальчику необходима терапия противоопухолевым препаратом «Атрианс». Его стоимость 126 060 рубля.