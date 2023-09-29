У Миши острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.
Ход лечения
31.10.2023
Блок с «Атриансом» позади, Миша перенес его нормально, инфекционные осложнения разрешились. Сегодня предстоит пункция костного мозга, чтобы оценить, достигнута ли ремиссия.
29.09.2023
Лейкоз у Миши обнаружили месяц назад. Врачи планируют провести трансплантацию костного мозга, но для этого нужна ремиссия. Стандартное лечение не дало нужного результата, поэтому сейчас мальчику необходима терапия противоопухолевым препаратом «Атрианс». Его стоимость 126 060 рубля.