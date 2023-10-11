Ход лечения
20.10.2023
Мия выписана в связи с окончанием очередного этапа терапии. Будет продолжать послеоперационную химиотерапию по месту жительства.
11.10.2023
Сейчас Мия готовится к очередному блоку терапии, для которого ей и еще нескольким пациентам из отделения необходимо противоопухолевое лекарство «Космеген». Этот препарат входит в протокол лечения нефробластомы и целого ряда других опухолей. Всего необходимо собрать 229 500 рублей.
Ваша помощь Мии
16.10.23
|300 ₽
16.10.23
|300 ₽
16.10.23
|5 000 ₽
16.10.23
|700 ₽
16.10.23
|3 097 ₽