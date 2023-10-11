Сейчас Мия готовится к очередному блоку терапии, для которого ей и еще нескольким пациентам из отделения необходимо противоопухолевое лекарство «Космеген». Этот препарат входит в протокол лечения нефробластомы и целого ряда других опухолей. Всего необходимо собрать 229 500 рублей.