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Мия Меньшикова

Сбор завершен
ДиагнозНефробластома
ГородНальчик
Возраст3 года
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У Мии злокачественная опухоль почки. Девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.

Ход лечения

20.10.2023

Мия выписана в связи с окончанием очередного этапа терапии. Будет продолжать послеоперационную химиотерапию по месту жительства.

11.10.2023

Сейчас Мия готовится к очередному блоку терапии, для которого ей и еще нескольким пациентам из отделения необходимо противоопухолевое лекарство «Космеген». Этот препарат входит в протокол лечения нефробластомы и целого ряда других опухолей. Всего необходимо собрать 229 500 рублей.

Ваша помощь Мии

16.10.23
300 ₽
16.10.23
300 ₽
16.10.23
5 000 ₽
16.10.23
700 ₽
16.10.23
3 097 ₽
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