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Мухаммадджон Сатторов

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородКуляб (Таджикистан)
Возраст17 лет
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Мухаммаджону нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

26.04.2023

Мальчик прооперирован, выписан. Спасибо за помощь! Предварительный диагноз — гемангиобластома. Это доброкачественная опухоль, окруженная кровеносными сосудами. Через несколько месяц рекомендованы контроль и консультация генетика.

20.04.2023

Последние три недели мальчика мучали постоянные головные боли. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Таджикистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение и все диагностические процедуры платные, нужно собрать 600 500 рублей.

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