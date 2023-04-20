Последние три недели мальчика мучали постоянные головные боли. При обследовании врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Теперь нужна сложная операция, которую не смогут сделать в Таджикистане. Родители привезли сына на лечение в Центр нейрохирургии им. Бурденко. Для иностранных граждан лечение и все диагностические процедуры платные, нужно собрать 600 500 рублей.