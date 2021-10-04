Ход лечения
19.05.2022
Мухаммадкарим пока выписывается, фонд обеспечивает его препаратом «Джадену» на первое время после выписки.
25.04.2022
Повторная трансплантация запланирована, но ее дата пока неясна: Мухаммадкарим не в самом лучшем состоянии, нужно еще некоторое время продолжать лекарственную терапию.
24.03.2022
Состояние стабильное, Мухаммадкарим получает различные лекарства, признаков вирусных инфекций сейчас нет.
Ваша помощь Мухаммадкариму
04.10.21
|200 ₽
04.10.21
|99 ₽
05.10.21
|300 ₽
05.10.21
|1 000 ₽
05.10.21
|37 500 ₽