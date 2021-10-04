Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Мухаммадкарим Ахмедов

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
ГородЯрославль
Возраст7 лет
Поделиться:
У Мухаммадкарима очень тяжелое и редкое наследственное заболевание. Пересадка костного мозга уже позади, теперь нужно справиться с возникшими осложнениями.

Ход лечения

19.05.2022

Мухаммадкарим пока выписывается, фонд обеспечивает его препаратом «Джадену» на первое время после выписки.

25.04.2022

Повторная трансплантация запланирована, но ее дата пока неясна: Мухаммадкарим не в самом лучшем состоянии, нужно еще некоторое время продолжать лекарственную терапию.

24.03.2022

Состояние стабильное, Мухаммадкарим получает различные лекарства, признаков вирусных инфекций сейчас нет.

Весь ход лечения

Ваша помощь Мухаммадкариму

04.10.21
200 ₽
04.10.21
99 ₽
05.10.21
300 ₽
05.10.21
1 000 ₽
05.10.21
37 500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari