После перенесенной вирусной инфекции мальчик стал плохо ходить. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли сына в Центр нейрохирургии им. Бурденко: Мухаммадсафо предстоит сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное, нужно 531 000 рублей.