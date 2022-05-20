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Мухаммадсафо Хуршидов

Сбор завершен
ДиагнозНовообразование головного мозга
ГородАндижан (Узбекистан)
Возраст3 года
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Мухаммадсафо нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.

Ход лечения

03.06.2022

Мальчик прооперирован и выписан. Судя по всему, у него не опухоль, а воспаление тканей — абсцесс. Назначены антибиотики. Состояние удовлетворительное.

20.05.2022

После перенесенной вирусной инфекции мальчик стал плохо ходить. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли сына в Центр нейрохирургии им. Бурденко: Мухаммадсафо предстоит сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное, нужно 531 000 рублей.

Ваша помощь Мухаммадсафо

04.06.22
А****М А.700 ₽
04.06.22
100 ₽
04.06.22
300 ₽
04.06.22
50 ₽
04.06.22
П*****в Я.8 175 ₽
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