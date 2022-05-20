Мухаммадсафо нужна микрохирургическая операция по удалению опухоли головного мозга.
Ход лечения
03.06.2022
Мальчик прооперирован и выписан. Судя по всему, у него не опухоль, а воспаление тканей — абсцесс. Назначены антибиотики. Состояние удовлетворительное.
20.05.2022
После перенесенной вирусной инфекции мальчик стал плохо ходить. На МРТ-исследовании врачи обнаружили опухоль в головном мозге. Родители привезли сына в Центр нейрохирургии им. Бурденко: Мухаммадсафо предстоит сложная операция, которую не смогут сделать в Узбекистане. Лечение для иностранных граждан платное, нужно 531 000 рублей.