Помочь
360 000 ₽359 250 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|лимфома Ходжкина
|Город
|село Учкекен, Карачаево-Черкесская Республика
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
11.06.2026
На дообследование и лечение мальчик приехал в Центр имени Дмитрия Рогачева. К сожалению, обнаружилось, что Муслим плохо переносит стандартные курсы химиотерапии. Чтобы избежать дополнительных осложнений, врачи приняли решение продолжить лечение противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Очередной курс стоит 360 000 рублей.
Ваша помощь Муслиму
11.06.26
|50 ₽
11.06.26
|700 ₽