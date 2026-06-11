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Муслим Тетуев

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360 000 ₽359 250 ₽ осталось собрать
Диагнозлимфома Ходжкина
Город село Учкекен, Карачаево-Черкесская Республика
Возраст13 лет
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В апреле у Муслима заметно увеличились лимфатические узлы на шее.

Ход лечения

11.06.2026

На дообследование и лечение мальчик приехал в Центр имени Дмитрия Рогачева. К сожалению, обнаружилось, что Муслим плохо переносит стандартные курсы химиотерапии. Чтобы избежать дополнительных осложнений, врачи приняли решение продолжить лечение противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Очередной курс стоит 360 000 рублей.

Ваша помощь Муслиму

11.06.26
50 ₽
11.06.26
700 ₽
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