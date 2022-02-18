После первого этапа лечения, так называемой терапии индукции, у Насти развилась аплазия: костный мозг пока не может функционировать полноценно, в частности, вырабатывать лейкоциты для защиты организма. Это привело к тяжелой грибковой инфекции — аспергиллезу легких. Для лечения необходимо пройти терапию противогрибковым препаратом «Ноксафил». Его стоимость — 420 860 рублей.