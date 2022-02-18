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Настя Азаренко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКрасногорск
Возраст14 лет
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Настя лечится от острого лимфобластного лейкоза в Московском областном онкодиспансере.

Ход лечения

05.05.2022

У Насти полная ремиссия по лейкозу. Живет дома, находится на втором этапе терапии консолидации, приходит на введения препаратов в отделение.

15.03.2022

Настя в стационаре, «Ноксафил» получила в полном объеме.

18.02.2022

После первого этапа лечения, так называемой терапии индукции, у Насти развилась аплазия: костный мозг пока не может функционировать полноценно, в частности, вырабатывать лейкоциты для защиты организма. Это привело к тяжелой грибковой инфекции — аспергиллезу легких. Для лечения необходимо пройти терапию противогрибковым препаратом «Ноксафил». Его стоимость —  420 860 рублей.

Ваша помощь Насте

25.02.22
С****а И.1 200 ₽
25.02.22
З****а Т.152 ₽
25.02.22
200 ₽
25.02.22
50 ₽
25.02.22
К********й198 415 ₽
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