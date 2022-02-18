Ход лечения
05.05.2022
У Насти полная ремиссия по лейкозу. Живет дома, находится на втором этапе терапии консолидации, приходит на введения препаратов в отделение.
15.03.2022
Настя в стационаре, «Ноксафил» получила в полном объеме.
18.02.2022
После первого этапа лечения, так называемой терапии индукции, у Насти развилась аплазия: костный мозг пока не может функционировать полноценно, в частности, вырабатывать лейкоциты для защиты организма. Это привело к тяжелой грибковой инфекции — аспергиллезу легких. Для лечения необходимо пройти терапию противогрибковым препаратом «Ноксафил». Его стоимость — 420 860 рублей.
Ваша помощь Насте
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