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Настя Евтова

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540 000 ₽537 925 ₽ осталось собрать
ДиагнозБолезнь Ходжкина
Городд. Давыдчи (Брянская область)
Возраст12 лет
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Девять месяцев назад у Насти диагностировали лимфому.

Ход лечения

18.01.2025

Девочка сразу же начала проходить стандартную терапию при ее диагнозе, но в ремиссию выйти так и не удалось. Сейчас Насте нужен противоопухолевый препарат «Адцетрис», который незаменим при лечении лимфом: он не просто мешает клеточному делению, а «наводится» на конкретные опухолевые клетки. Стоимость необходимого количества лекарства 540 000 рублей.

Ваша помощь Насте

18.01.25
1 000 ₽
18.01.25
М******а М.700 ₽
18.01.25
375 ₽
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