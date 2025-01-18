Девочка сразу же начала проходить стандартную терапию при ее диагнозе, но в ремиссию выйти так и не удалось. Сейчас Насте нужен противоопухолевый препарат «Адцетрис», который незаменим при лечении лимфом: он не просто мешает клеточному делению, а «наводится» на конкретные опухолевые клетки. Стоимость необходимого количества лекарства 540 000 рублей.