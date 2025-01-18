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540 000 ₽537 925 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Болезнь Ходжкина
|Город
|д. Давыдчи (Брянская область)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
18.01.2025
Девочка сразу же начала проходить стандартную терапию при ее диагнозе, но в ремиссию выйти так и не удалось. Сейчас Насте нужен противоопухолевый препарат «Адцетрис», который незаменим при лечении лимфом: он не просто мешает клеточному делению, а «наводится» на конкретные опухолевые клетки. Стоимость необходимого количества лекарства 540 000 рублей.
Ваша помощь Насте
18.01.25
|1 000 ₽
18.01.25
|М******а М.
|700 ₽
18.01.25
|375 ₽