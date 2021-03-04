Умерла Настя Пенькова. Случившееся стало тяжелым ударом для всех, кто знал Настю.

Насте было 16 лет. Это была обаятельная девочка с очень красивыми глазами. Она любила рисовать и танцевать. При Настином варианте болезни выздоровление возможно было только после трансплантации, но и сама по себе трансплантация в ее случае была связана с высоким риском. Тем не менее деваться было некуда. Одна пересадка, затем вторая… Казалось, что Насте все-таки удастся восстановиться. Но затем резко обострилась вирусная инфекция, которая, к сожалению, не поддавалась никаким лекарствам, случилось легочное кровотечение.

Светлая память. Сил близким.