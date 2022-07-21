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Настя Петрокина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЩелково
Возраст15 лет
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Настя с апреля лечится в Российской детской клинической больнице от острого миелобластного лейкоза.

Ход лечения

08.08.2022

Все неплохо, Настя в полной ремиссии по лейкозу. Теперь предстоит два года поддерживающей терапии.

31.07.2022

Средства собраны, спасибо! Кроме Насти, «Колистин» будет получать еще одна девочка с лейкозом.
В борьбе с инфекциями вроде бы есть положительная динамика, также Насте нужен препарат «Фрагмин» для профилактики кровотечений.

21.07.2022

Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, на фоне которой иммунитет сильно ослаб. Сейчас Насте нужно справиться с возникшими инфекционными осложнениями. Терапия антибиотиком «Колистин» должна ей помочь. Стоимость препарата — 229 500 рублей.

Ваша помощь Насте

30.07.22
1 000 ₽
30.07.22
100 ₽
30.07.22
2 000 ₽
30.07.22
700 ₽
30.07.22
Г*****н8 305 ₽
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