Ход лечения
08.08.2022
Все неплохо, Настя в полной ремиссии по лейкозу. Теперь предстоит два года поддерживающей терапии.
31.07.2022
Средства собраны, спасибо! Кроме Насти, «Колистин» будет получать еще одна девочка с лейкозом.
В борьбе с инфекциями вроде бы есть положительная динамика, также Насте нужен препарат «Фрагмин» для профилактики кровотечений.
21.07.2022
Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, на фоне которой иммунитет сильно ослаб. Сейчас Насте нужно справиться с возникшими инфекционными осложнениями. Терапия антибиотиком «Колистин» должна ей помочь. Стоимость препарата — 229 500 рублей.
Ваша помощь Насте
|1 000 ₽
|100 ₽
|2 000 ₽
|700 ₽
|Г*****н
|8 305 ₽