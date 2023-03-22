Ход лечения
17.08.2023
Все хорошо. Настя на этапе реиндукции, скоро начнется поддерживающая терапия. Самочувствие отличное, осенью Настя будет учиться в школе (пока на индивидуальном обучении).
21.04.2023
Терапия «Амфолипом» завершена, очаги грибковой пневмонии исчезли, самочувствие нормальное. Но показатели крови восстанавливаются очень медленно, поэтому пока приходится отложить продолжение терапии консолидации.
22.03.2023
Насте намного лучше! Последние анализы уже не показывают грибковую инфекцию. Предстоит контроль и окончание терапии «Амфолипом». Лечение от лейкоза продолжается по плану.