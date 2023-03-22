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Настя Потанина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородГусь-Хрустальный
Возраст14 лет
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На фоне основного лечения у Насти развилась грибковая инфекция.

Ход лечения

17.08.2023

Все хорошо. Настя на этапе реиндукции, скоро начнется поддерживающая терапия. Самочувствие отличное, осенью Настя будет учиться в школе (пока на индивидуальном обучении).

21.04.2023

Терапия «Амфолипом» завершена, очаги грибковой пневмонии исчезли, самочувствие нормальное. Но показатели крови восстанавливаются очень медленно, поэтому пока приходится отложить продолжение терапии консолидации.

22.03.2023

Насте намного лучше! Последние анализы уже не показывают грибковую инфекцию. Предстоит контроль и окончание терапии «Амфолипом». Лечение от лейкоза продолжается по плану.

Весь ход лечения

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