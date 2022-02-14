|Диагноз
|Лимфома Ходжкина, первичный иммунодефицит
|Город
|п. Балезино (Удмуртская Республика)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
15.03.2022
6 марта Насте ввели «Адцетрис», и она уехала домой: семейные обстоятельства. Когда будут получены результаты исследования, станет ясна тактика дальнейшего лечения. Сейчас состояние стабильное.
01.03.2022
В начале марта Насте предстоит очередное введение противоопухолевого препарата «Адцетрис» в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Требуется два флакона лекарства стоимостью 376 844 рубля.
Мы снова открываем сбор для девочки!
14.02.2022
Последнее ПЭТ-исследование показало неоднозначные результаты. Настя должна приехать на седьмое введение «Адцетриса» в Центр имени Дмитрия Рогачева, там же проведут еще одно исследование, по результатам которого динамика станет яснее.
Ваша помощь Насте
|Г*********в Н.
|2 000 ₽
|32 ₽
|С******й
|1 000 ₽
|200 ₽
|П*****к Е.
|317 ₽