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Настя Сабурова

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина, первичный иммунодефицит
Городп. Балезино (Удмуртская Республика)
Возраст15 лет
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У Насти лимфома Ходжкина, развившаяся на фоне первичного иммунодефицита. Девочке нужна терапия дорогостоящим противоопухолевым препаратом.

Ход лечения

15.03.2022

6 марта Насте ввели «Адцетрис», и она уехала домой: семейные обстоятельства. Когда будут получены результаты исследования, станет ясна тактика дальнейшего лечения. Сейчас состояние стабильное.

01.03.2022

В начале марта Насте предстоит очередное введение противоопухолевого препарата «Адцетрис» в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Требуется два флакона лекарства стоимостью 376 844 рубля.

Мы снова открываем сбор для девочки!

14.02.2022

Последнее ПЭТ-исследование показало неоднозначные результаты. Настя должна приехать на седьмое введение «Адцетриса» в Центр имени Дмитрия Рогачева, там же проведут еще одно исследование, по результатам которого динамика станет яснее.

Весь ход лечения

Ваша помощь Насте

16.03.22
Г*********в Н.2 000 ₽
16.03.22
32 ₽
16.03.22
С******й1 000 ₽
16.03.22
200 ₽
16.03.22
П*****к Е.317 ₽
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