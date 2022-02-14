В начале марта Насте предстоит очередное введение противоопухолевого препарата «Адцетрис» в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Требуется два флакона лекарства стоимостью 376 844 рубля.

Мы снова открываем сбор для девочки!