Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|п. Первомайский (Оренбургская область)
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
12.11.2022
Все хорошо, Ника выписана на поддерживающую терапию.
28.10.2022
Более 2 недель после трансплантации, новый костный мозг функционирует, переливания крови не нужны, осложнений на данный момент нет. Ника возвращается из трансплантационного отделения в отделение гематологии.
29.09.2022
Ника в трансплантационном отделении. Донорские клетки будут введены через несколько дней, сейчас этап кондиционирования.
Ваша помощь Нике
31.07.22
|с*****н
|900 ₽
31.07.22
|А*******а Е.
|100 ₽
31.07.22
|1 500 ₽
31.07.22
|500 ₽
31.07.22
|100 000 ₽