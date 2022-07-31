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Ника Жилина

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городп. Первомайский (Оренбургская область)
Возраст6 лет
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У Ники инфекционные осложнения. Девочка лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

12.11.2022

Все хорошо, Ника выписана на поддерживающую терапию.

28.10.2022

Более 2 недель после трансплантации, новый костный мозг функционирует, переливания крови не нужны, осложнений на данный момент нет. Ника возвращается из трансплантационного отделения в отделение гематологии.

29.09.2022

Ника в трансплантационном отделении. Донорские клетки будут введены через несколько дней, сейчас этап кондиционирования.

Весь ход лечения

Ваша помощь Нике

31.07.22
с*****н900 ₽
31.07.22
А*******а Е.100 ₽
31.07.22
1 500 ₽
31.07.22
500 ₽
31.07.22
100 000 ₽
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