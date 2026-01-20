Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Никита Белоусов

Помочь
540 000 ₽532 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородЮрга, Кемеровская область
Возраст15 лет
Поделиться:
Никита борется с лимфомой Ходжкина в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

20.01.2026

Никита заболел в феврале 2025 года. Пока достигнуть ремиссии не удается, стандартное лечение не работает. Поэтому мальчику необходим противоопухолевый препарат «Адцетрис», который рекомендован для сложных случаев лимфомы Ходжкина. Три флакона препарата стоят 540 000 рублей. Мы просим вас помочь Никите!

Ваша помощь Никите

20.01.26
500 ₽
20.01.26
1 000 ₽
20.01.26
500 ₽
20.01.26
700 ₽
20.01.26
500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari