540 000 ₽532 300 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Лимфома Ходжкина
|Город
|Юрга, Кемеровская область
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
20.01.2026
Никита заболел в феврале 2025 года. Пока достигнуть ремиссии не удается, стандартное лечение не работает. Поэтому мальчику необходим противоопухолевый препарат «Адцетрис», который рекомендован для сложных случаев лимфомы Ходжкина. Три флакона препарата стоят 540 000 рублей. Мы просим вас помочь Никите!
