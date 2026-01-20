Никита заболел в феврале 2025 года. Пока достигнуть ремиссии не удается, стандартное лечение не работает. Поэтому мальчику необходим противоопухолевый препарат «Адцетрис», который рекомендован для сложных случаев лимфомы Ходжкина. Три флакона препарата стоят 540 000 рублей. Мы просим вас помочь Никите!