В феврале у Никиты появилось образование на правой стороне лица. После проведенной диагностики был поставлен диагноз — рабдомиосаркома. Сначала мальчик прошел несколько курсов химиотерапии, затем в октябре врачи Центра детской гематологии им. Димы Рогачева провели операцию по удалению остаточной опухоли. Сейчас из-за риска возникновения инфекционных осложнений Никите необходим антибиотик «Тазоцин». В лекарствах нуждаются и другие пациенты отделения. Всего необходимо собрать 257 800 рублей.