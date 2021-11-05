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Никита Болтышев

Сбор завершен
ДиагнозРабдомиосаркома
ГородМосква
Возраст13 лет
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После операции по удалению опухоли Никите нужно пройти антибактериальную терапию.

Ход лечения

20.11.2021

Сейчас нет убедительных признаков наличия активной остаточной опухоли, и это, конечно, хорошо. Но лечение нужно продолжать. Никите предстоит протонная терапия (в комбинации с химиотерапией) в Санкт-Петербурге, так что из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева мальчик выписывается.

15.11.2021

Никите и его товарищам по отделению куплено несколько антибиотиков, включая «Тазоцин». Сейчас Никита продолжает плановую химиотерапию с лекарством «Космеген», необходимым при его диагнозе.

05.11.2021

В феврале у Никиты появилось образование на правой стороне лица. После проведенной диагностики был поставлен диагноз — рабдомиосаркома. Сначала мальчик прошел несколько курсов химиотерапии, затем в октябре врачи Центра детской гематологии им. Димы Рогачева провели операцию по удалению остаточной опухоли. Сейчас из-за риска возникновения инфекционных осложнений Никите необходим антибиотик «Тазоцин». В лекарствах нуждаются и другие пациенты отделения. Всего необходимо собрать 257 800 рублей.

Ваша помощь Никите

10.11.21
К*****а1 000 ₽
10.11.21
П******в Г.2 000 ₽
10.11.21
100 ₽
10.11.21
200 ₽
10.11.21
М******в К.21 857 ₽
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