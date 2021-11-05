Ход лечения
20.11.2021
Сейчас нет убедительных признаков наличия активной остаточной опухоли, и это, конечно, хорошо. Но лечение нужно продолжать. Никите предстоит протонная терапия (в комбинации с химиотерапией) в Санкт-Петербурге, так что из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева мальчик выписывается.
15.11.2021
Никите и его товарищам по отделению куплено несколько антибиотиков, включая «Тазоцин». Сейчас Никита продолжает плановую химиотерапию с лекарством «Космеген», необходимым при его диагнозе.
05.11.2021
В феврале у Никиты появилось образование на правой стороне лица. После проведенной диагностики был поставлен диагноз — рабдомиосаркома. Сначала мальчик прошел несколько курсов химиотерапии, затем в октябре врачи Центра детской гематологии им. Димы Рогачева провели операцию по удалению остаточной опухоли. Сейчас из-за риска возникновения инфекционных осложнений Никите необходим антибиотик «Тазоцин». В лекарствах нуждаются и другие пациенты отделения. Всего необходимо собрать 257 800 рублей.
Ваша помощь Никите
|К*****а
|1 000 ₽
|П******в Г.
|2 000 ₽
|100 ₽
|200 ₽
|М******в К.
|21 857 ₽