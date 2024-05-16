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Никита Игнатьев

Сбор завершен
ДиагнозЭмбриональная карцинома
ГородТюмень
Возраст17 лет
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В конце сентября у Никиты появились колющие боли в грудной клетке. Во время обследования у мальчика нашли опухоль.

Ход лечения

17.05.2024

Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

16.05.2024

Когда Никита попал в больницу, он не мог самостоятельно дышать. В феврале ему провели операцию по удалению опухоли, и постепенно состояние мальчика начало улучшаться. Чтобы избежать инфекционных осложнений, Никите необходимо принимать антибиотик «Завицефта». Стоимость пяти упаковок препарата — 389 716 рублей.

Ваша помощь Никите

17.05.24
Участники забега Legal Run 2024389 716 ₽
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