Когда Никита попал в больницу, он не мог самостоятельно дышать. В феврале ему провели операцию по удалению опухоли, и постепенно состояние мальчика начало улучшаться. Чтобы избежать инфекционных осложнений, Никите необходимо принимать антибиотик «Завицефта». Стоимость пяти упаковок препарата — 389 716 рублей.