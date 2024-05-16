Ход лечения
17.05.2024
Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!
16.05.2024
Когда Никита попал в больницу, он не мог самостоятельно дышать. В феврале ему провели операцию по удалению опухоли, и постепенно состояние мальчика начало улучшаться. Чтобы избежать инфекционных осложнений, Никите необходимо принимать антибиотик «Завицефта». Стоимость пяти упаковок препарата — 389 716 рублей.
Ваша помощь Никите
17.05.24
|Участники забега Legal Run 2024
|389 716 ₽