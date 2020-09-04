У Никиты нейрофиброматоз, а это значит, что у мальчика повышен риск развития доброкачественных опухолей нервной системы. Это наследственное заболевание, и жизненная ситуация Никиты очень непростая. Сначала болезнь обнаружили у бабушки мальчика, потом у мамы, и понимание ситуации появилось только после рождения Никиты. Мама внезапно погибла в совсем молодом возрасте, и сейчас у Никиты остались только папа и младший брат Миша.

При болезни Никиты очень важно вовремя справляться с появляющимися опухолями. Первую операцию мальчику сделали еще в 2015 году. Некоторое время все было неплохо, но потом потребовалось радиохирургическое лечение. После него «старые» очаги опухолей перестали расти, но недавно обнаружена новая доброкачественная опухоль — менингиома. И Никита нуждается в проведении стереотаксической радиохирургии на аппарате «Гамма-нож». Лечение обойдется в 185 000 рублей.