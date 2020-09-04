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Никита Липатников

Сбор завершен
ДиагнозНейрофиброматоз
ГородЙошкар-Ола
Возраст18 лет
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У Никиты доброкачественная опухоль, развившаяся на фоне наследственного заболевания - нейрофиброматоза. Чтобы остановить рост опухоли, нужно облучение на аппарате "Гамма-нож".

Ход лечения

08.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Найти свое пожертвование можно на вкладке «Оказанная помощь» или в «Отчете о поступлениях».

04.09.2020

У Никиты нейрофиброматоз, а это значит, что у мальчика повышен риск развития доброкачественных опухолей нервной системы. Это наследственное заболевание, и жизненная ситуация Никиты очень непростая. Сначала болезнь обнаружили у бабушки мальчика, потом у мамы, и понимание ситуации появилось только после рождения Никиты. Мама внезапно погибла в совсем молодом возрасте, и сейчас у Никиты остались только папа и младший брат Миша.
При болезни Никиты очень важно вовремя справляться с появляющимися опухолями. Первую операцию мальчику сделали еще в 2015 году. Некоторое время все было неплохо, но потом потребовалось радиохирургическое лечение. После него «старые» очаги опухолей перестали расти, но недавно обнаружена новая доброкачественная опухоль — менингиома. И Никита нуждается в проведении стереотаксической радиохирургии на аппарате «Гамма-нож». Лечение обойдется в 185 000 рублей.

Ваша помощь Никите

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