Первый раз Никита заболел, когда ему было 4 года. Тогда после курса стандартной химиотерапии ему удалось выйти в ремиссию. К сожалению, в ноябре 2023 года на очередной проверке у мальчики зафиксировали рецидив лейкоза. Болезнь вернулась, лечение нужно начинать заново, в этот раз врачи планируют трансплантацию костного мозга. Но для этого нужно снова выйти в ремиссию. Врачи назначили мальчику иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость необходимого количества лекарства 2 097 000 рублей.