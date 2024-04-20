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Никита Семенов

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2 097 000 ₽2 096 700 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородПодольск (Московская область)
Возраст11 лет
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У Никиты случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчику необходима дорогостоящая иммунотерапия.

Ход лечения

20.04.2024

Первый раз Никита заболел, когда ему было 4 года. Тогда после курса стандартной химиотерапии ему удалось выйти в ремиссию. К сожалению, в ноябре 2023 года на очередной проверке у мальчики зафиксировали рецидив лейкоза. Болезнь вернулась, лечение нужно начинать заново, в этот раз врачи планируют трансплантацию костного мозга. Но для этого нужно снова выйти в ремиссию. Врачи назначили мальчику иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость необходимого количества лекарства 2 097 000 рублей.

Ваша помощь Никите

20.04.24
300 ₽
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