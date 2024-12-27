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Никита Швидкий

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968 267 ₽964 317 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородБикин (Хабаровский край)
Возраст13 лет
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Никита заболел в августе. После первого этапа лечения вышел в ремиссию, теперь ему нужна дорогостоящая иммунотерапия.

Ход лечения

27.12.2024

В августе мальчик постоянно чувствовал себя уставшим, на ногах, груди и животе стали появляться синяки. В детской краевой больнице Хабаровска ему поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» и начали лечение. Сейчас Никита в ремиссии. Чтобы сделать дальнейшую терапию эффективнее и избежать риска возвращения болезни, ему нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», шесть флаконов общей стоимостью 968 267 рублей.

Ваша помощь Никите

27.12.24
в******в1 000 ₽
27.12.24
250 ₽
27.12.24
1 200 ₽
27.12.24
1 000 ₽
27.12.24
С*******а500 ₽
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