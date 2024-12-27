В августе мальчик постоянно чувствовал себя уставшим, на ногах, груди и животе стали появляться синяки. В детской краевой больнице Хабаровска ему поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз» и начали лечение. Сейчас Никита в ремиссии. Чтобы сделать дальнейшую терапию эффективнее и избежать риска возвращения болезни, ему нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито», шесть флаконов общей стоимостью 968 267 рублей.