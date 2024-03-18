Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Нодар Ивазов

Помочь
206 000 ₽206 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
Городс. Аргудан, Кабардино-Балкарская Республика
Возраст11 месяцев
Поделиться:
Заболел в прошлом мае, через месяц после рождения, в августе попал в Центр Дмитрия Рогачева в отделение иммунологии.

Ход лечения

18.03.2024

После полного обследования выяснилось, что у Нодара иммунодефицит, а единственный метод лечения — пересадка костного мозга. Она состоялась в конце января, донором стал папа. Сейчас важно не допустить иммунных осложнений со стороны кишечника, поэтому мальчику рекомендована терапия иммуносупрессивным препаратом «Энтивио». Его стоимость 206 000 рублей.

Ваша помощь Нодару

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari