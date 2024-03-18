Помочь
206 000 ₽206 000 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Иммунодефицит
|Город
|с. Аргудан, Кабардино-Балкарская Республика
|Возраст
|11 месяцев
Ход лечения
18.03.2024
После полного обследования выяснилось, что у Нодара иммунодефицит, а единственный метод лечения — пересадка костного мозга. Она состоялась в конце января, донором стал папа. Сейчас важно не допустить иммунных осложнений со стороны кишечника, поэтому мальчику рекомендована терапия иммуносупрессивным препаратом «Энтивио». Его стоимость 206 000 рублей.