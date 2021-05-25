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Нуризат Исраилова

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая астроцитома
ГородБишкек, Киргизия
Возраст26 лет
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В феврале у Нуризат была обнаружена опухоль головного мозга. Нужна микрохирургическая операция.

Ход лечения

31.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Нуризат. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!

Нуризат прооперирована. Выяснилось, что у девушки злокачественная опухоль: анапластическая астроцитома. Так что нужны консультации химиотерапевта и радиолога по поводу дальнейшего лечения.

25.05.2021

Нуризат узнала о том, что у нее злокачественная опухоль головного мозга, случайно. В феврале она пошла на каток, упала и ударилась головой. Никаких последствий от удара не было, но девушка на всякий случай сделала МРТ головного мозга, а там — опухоль в правой лобной доле. Врачи сказали, что Нуризат показана операция — микрохирургическое удаление опухоли. Ее оптимально провести в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Но для иностранной гражданки (Нуризат из Киргизии) лечение платное, нужно заплатить 450 000 рублей.

Ваша помощь Нуризат

30.05.21
700 ₽
31.05.21
300 ₽
31.05.21
2 000 ₽
31.05.21
700 ₽
31.05.21
Legal Run 2021438 486 ₽
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