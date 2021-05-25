Нуризат узнала о том, что у нее злокачественная опухоль головного мозга, случайно. В феврале она пошла на каток, упала и ударилась головой. Никаких последствий от удара не было, но девушка на всякий случай сделала МРТ головного мозга, а там — опухоль в правой лобной доле. Врачи сказали, что Нуризат показана операция — микрохирургическое удаление опухоли. Ее оптимально провести в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Но для иностранной гражданки (Нуризат из Киргизии) лечение платное, нужно заплатить 450 000 рублей.