Месяц назад на проведенной МРТ головного мозга у мальчика обнаружили крупную кистозную опухоль (краниофарингиома). Врачи по месту жительства проведели имплантацию системы Омайя в полость кисты. И сейчас Нурмухаммаду требуется удаление опухоли, но у него на родине такие операции не проводят. В Центре имени Бурденко согласны помочь, но, так как мальчик — гражданин другого государства, лечение для него платное. Стоимость операции — 774 700 рублей.